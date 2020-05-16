Геррейру забил второй гол «Боруссии» в матче с «Шальке»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру забил второй гол команды в матче с «Шальке» (2:0, перерыв).

На 45-й минуте Юлиан Брандт использовал перехват и сделал передачу к левому краю штрафной на ход Геррейру, и тот отправил мяч в дальний нижний угол ворот.

На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд, ему ассистировал форвард Торган Азар. 19-летний норвежец стал автором первого гола в Бундеслиге после возобновления сезона.



Матч «Боруссия» — «Шальке-04» проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». После первого тайма счёт 1:0 в пользу «шмелей». На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

В Германии возобновился нынешний розыгрыш Бундеслиги. Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке-04».



«Боруссия», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу, «Шальке-04» (37) — шестое.