Тодибо грязно выругался в адрес Холанда. Этот момент попал в телетрансляцию

Защитник «Шальке-04» Жан-Клер Тодибо обматерил нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда незадолго до того, как норвежец забил первый гол в матче. И это было хорошо слышно телезрителям, так как на трибунах нет болельщиков, которые бы заглушали игроков. Холанд в ответ улыбнулся.

«Боруссия» обыгрывает «Шальке» со счётом 3:0, идёт второй тайм. На 29-й минуте Холанд забил первый гол в матче, ему ассистировал форвард Торган Азар. 19-летний норвежец стал автором первого гола в Бундеслиге после возобновления недоигранного сезона. На 45-й минуте Юлиан Брандт, использовав перехват, сделал передачу к левому краю штрафной на ход Рафаэлу Геррейру, и тот отправил мяч в дальний нижний угол ворот.



В Германии возобновился розыгрыш Бундеслиги. Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке-04».



«Боруссия», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу, «Шальке-04» (37) — на шестом.