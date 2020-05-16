Тодибо грязно выругался в адрес Холанда. Этот момент попал в телетрансляцию

Защитник «Шальке-04» Жан-Клер Тодибо обматерил нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда незадолго до того, как норвежец забил первый гол в матче. И это было хорошо слышно телезрителям, так как на трибунах нет болельщиков, которые бы заглушали игроков. Холанд в ответ улыбнулся.
«Боруссия» обыгрывает «Шальке» со счётом 3:0, идёт второй тайм. На 29-й минуте Холанд забил первый гол в матче, ему ассистировал форвард Торган Азар. 19-летний норвежец стал автором первого гола в Бундеслиге после возобновления недоигранного сезона. На 45-й минуте Юлиан Брандт, использовав перехват, сделал передачу к левому краю штрафной на ход Рафаэлу Геррейру, и тот отправил мяч в дальний нижний угол ворот.
В Германии возобновился розыгрыш Бундеслиги. Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке-04».
«Боруссия», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу, «Шальке-04» (37) — на шестом.
- 16 мая 2020
-
19:11
-
19:01
-
18:58
-
18:51
-
18:43
-
18:42
-
18:36Как вам футбол? Опрос
-
18:27
-
18:21
-
17:59
-
17:51
-
17:48
-
17:42
-
17:25
-
17:24
-
17:17
-
17:10
-
16:58
-
16:58
-
16:44
-
16:43
-
16:30
-
16:27
-
16:22
-
16:20
-
15:57
-
15:56
-
15:32
-
15:12
-
15:04
-
14:29
-
14:29
-
14:15
-
14:13
-
14:13