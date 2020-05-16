Команда россиянина Александра Жирова проиграла со счётом 1:3 в матче второй Бундеслиги

В Германии возобновился розыгрыш второй Бундеслиги. Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли «Эрцгебирге» и «Зандхаузен», за который выступает российский защитник Александр Жиров.

Матч состоялся в Ауэ на стадионе «Эрцгебиргштадион» и завершился со счётом 3:1 в пользу «Эрцгебирге». В составе победителей отличились форварды Дмитрий Назаров и Флориан Крюгер, а также защитник Малком Какуталуа. Автором единственного гола гостей, которые практически всю встречу играли в меньшинстве, стал нападающий Юлиус Байда.

Жиров начал матч в стартовом составе «Зандхаузена» и оставался на поле до финального свистка.

«Эрцгебирге», набрав 37 очков, занимает шестое место в турнирной таблице второй Бундеслиги, «Зандхаузен» (29) — 14-е.