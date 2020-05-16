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Команда россиянина Александра Жирова проиграла со счётом 1:3 в матче второй Бундеслиги

Команда россиянина Александра Жирова проиграла со счётом 1:3 в матче второй Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В Германии возобновился розыгрыш второй Бундеслиги. Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли «Эрцгебирге» и «Зандхаузен», за который выступает российский защитник Александр Жиров.

Матч состоялся в Ауэ на стадионе «Эрцгебиргштадион» и завершился со счётом 3:1 в пользу «Эрцгебирге». В составе победителей отличились форварды Дмитрий Назаров и Флориан Крюгер, а также защитник Малком Какуталуа. Автором единственного гола гостей, которые практически всю встречу играли в меньшинстве, стал нападающий Юлиус Байда.

Жиров начал матч в стартовом составе «Зандхаузена» и оставался на поле до финального свистка.

«Эрцгебирге», набрав 37 очков, занимает шестое место в турнирной таблице второй Бундеслиги, «Зандхаузен» (29) — 14-е.

Германия - Вторая Бундеслига. 26-й тур
16 мая 2020, суббота. 14:00 МСК
Эрцгебирге
Ауэ
Окончен
3 : 1
Зандхаузен
Зандхаузен
1:0 Назаров – 5' (пен)   2:0 Крюгер – 64'   3:0 Какуталуа – 69'   3:1 Байда – 80'
Удаления: нет / Дикмайер – 4'
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