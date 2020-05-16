Команда россиянина Александра Жирова проиграла со счётом 1:3 в матче второй Бундеслиги

В Германии возобновился розыгрыш второй Бундеслиги. Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли «Эрцгебирге» и «Зандхаузен», за который выступает российский защитник Александр Жиров.
Матч состоялся в Ауэ на стадионе «Эрцгебиргштадион» и завершился со счётом 3:1 в пользу «Эрцгебирге». В составе победителей отличились форварды Дмитрий Назаров и Флориан Крюгер, а также защитник Малком Какуталуа. Автором единственного гола гостей, которые практически всю встречу играли в меньшинстве, стал нападающий Юлиус Байда.
Жиров начал матч в стартовом составе «Зандхаузена» и оставался на поле до финального свистка.
«Эрцгебирге», набрав 37 очков, занимает шестое место в турнирной таблице второй Бундеслиги, «Зандхаузен» (29) — 14-е.
- 16 мая 2020
-
19:11
-
19:01
-
18:58
-
18:51
-
18:43
-
18:42
-
18:36Как вам футбол? Опрос
-
18:27
-
18:21
-
17:59
-
17:51
-
17:48
-
17:42
-
17:25
-
17:24
-
17:17
-
17:10
-
16:58
-
16:58
-
16:44
-
16:43
-
16:30
-
16:27
-
16:22
-
16:20
-
15:57
-
15:56
-
15:32
-
15:12
-
15:04
-
14:29
-
14:29
-
14:15
-
14:13
-
14:13