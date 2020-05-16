Геррейру оформил дубль, забив четвёртый гол «Боруссии» в ворота «Шальке»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру забил четвертый мяч команды в матче с «Шальке» (4:0, идёт второй тайм).

На 63-й минуте Рафаэл из пределов штрафной внешней стороной стопы отправил мяч в угол ворот. Португалец оформил дубль.

Счёт на 29-й минуте матча открыл нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд, ему ассистировал Торган Азар. 19-летний норвежец стал автором первого гола в Бундеслиге после возобновления сезона.

На 45-й минуте Юлиан Брандт, использовав перехват, сделал передачу к левому краю штрафной на ход Рафаэлу Геррейру, и тот отправил мяч в дальний нижний угол ворот. На 48-й минуте встречи после отбора у своей штрафной хозяева организовали контратаку, Холанд в центре поля столкнулся с соперником, но протолкнул мяч на ход Брандту. Тот пасом вывел Азара к воротам, удар бельгийца пришёлся точно в цель.

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