Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке-04» в первом матче после возобновления сезона

В Германии возобновился розыгрыш Бундеслиги. Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке-04». Встреча 26-го тура прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали нападающие Эрлинг Холанд и Торган Азар, а также защитник Рафаэл Геррейру, оформивший дубль.

В другом матче 26-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» на стадионе «WWK-Арена» принимал «Вольфсбург». Финальный свисток зафиксировал победу гостей — 2:1.

Первый мяч забил хавбек «Вольфсбурга» Ренато Штеффен на 43-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял защитник «Агустбруга» Тин Едвай. В концовке отличился форвард гостей Даниэль Гинчек.