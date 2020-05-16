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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке-04» в первом матче после возобновления сезона

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке-04» в первом матче после возобновления сезона
Футбол / Германия 0

В Германии возобновился розыгрыш Бундеслиги. Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке-04». Встреча 26-го тура прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали нападающие Эрлинг Холанд и Торган Азар, а также защитник Рафаэл Геррейру, оформивший дубль.

Германия - Бундеслига. 26-й тур
16 мая 2020, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Холанд – 29'   2:0 Геррейру – 45'   3:0 Азар – 48'   4:0 Геррейру – 63'

В другом матче 26-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» на стадионе «WWK-Арена» принимал «Вольфсбург». Финальный свисток зафиксировал победу гостей — 2:1.

Первый мяч забил хавбек «Вольфсбурга» Ренато Штеффен на 43-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял защитник «Агустбруга» Тин Едвай. В концовке отличился форвард гостей Даниэль Гинчек.

Германия - Бундеслига. 26-й тур
16 мая 2020, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 2
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Штеффен – 43'   1:1 Едвай – 54'   1:2 Гинчек – 90+1'
Фото: футболисты «Боруссии» празднуют гол, соблюдая социальную дистанцию
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