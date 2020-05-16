Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке-04» в первом матче после возобновления сезона
В Германии возобновился розыгрыш Бундеслиги. Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке-04». Встреча 26-го тура прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Авторами голов стали нападающие Эрлинг Холанд и Торган Азар, а также защитник Рафаэл Геррейру, оформивший дубль.
Германия - Бундеслига. 26-й тур
16 мая 2020, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Холанд – 29' 2:0 Геррейру – 45' 3:0 Азар – 48' 4:0 Геррейру – 63'
В другом матче 26-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» на стадионе «WWK-Арена» принимал «Вольфсбург». Финальный свисток зафиксировал победу гостей — 2:1.
Первый мяч забил хавбек «Вольфсбурга» Ренато Штеффен на 43-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял защитник «Агустбруга» Тин Едвай. В концовке отличился форвард гостей Даниэль Гинчек.
Германия - Бундеслига. 26-й тур
16 мая 2020, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 2
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Штеффен – 43' 1:1 Едвай – 54' 1:2 Гинчек – 90+1'
Фото: футболисты «Боруссии» празднуют гол, соблюдая социальную дистанцию
- 16 мая 2020
-
19:11
-
19:01
-
18:58
-
18:51
-
18:43
-
18:42
-
18:36Как вам футбол? Опрос
-
18:27
-
18:21
-
17:59
-
17:51
-
17:48
-
17:42
-
17:25
-
17:24
-
17:17
-
17:10
-
16:58
-
16:58
-
16:44
-
16:43
-
16:30
-
16:27
-
16:22
-
16:20
-
15:57
-
15:56
-
15:32
-
15:12
-
15:04
-
14:29
-
14:29
-
14:15
-
14:13
-
14:13
Партнерский контент