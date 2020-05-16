Как вам футбол?
Сегодня, 16 мая, в Германии возобновился розыгрыш Бундеслиги. Матчи 26-го тура успели провести уже 12 команд.
«Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке-04» — 4:0
«РБ Лейпциг» — «Фрайбург» — 1:1
«Хоффенхайм» — «Герта» — 0:3
«Фортуна» — «Падерборн 07» — 0:0
«Аугсбург» — «Вольфсбург» — 1:2
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как вам футбол?
Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».
Сегодня состоится ещё одна встреча 26-го тура чемпионата Германии — «Айнтрахт» во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» примет мёнхенгладбахскую «Боруссию». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в Германии был приостановлен в середине марта.
Эрлинг Холанд — автор первого гола в Бундеслиге после возобновления сезона
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