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«Локомотив» подтвердил положительный тест Фарфана на коронавирус

«Локомотив» подтвердил положительный тест Фарфана на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о заражении нападающего Джефферсона Фарфана коронавирусом.

«Да, у Фарфана положительный тест на коронавирус. Он ни с кем не контактировал. Когда возобновятся тренировки, будем действовать согласно предписаниям соответствующих органов», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что у нападающего московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус.

Фарфан стал игроком «Локомотива» в январе 2017 года. С того момента провёл за «железнодорожников» 66 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона.

Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом
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