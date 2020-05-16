Трабукки: ещё вчера все были вирусологами, а сегодня все уже стали экспертами Бундеслиги

Футбольный агент Марко Трабукки с иронией отреагировал на возобновление сезона-2019/2020 в чемпионате Германии.
«Всё… Понеслось! Ещё вчера все были вирусологами, а сегодня все уже стали экспертами Бундеслиги», — написал Трабукки на своей странице в «Твиттере».
Сегодня, 16 мая, состоялось шесть матчей 26-го тура немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке-04» (4:0), «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1), «Хоффенхайм» потерпел поражение в матче с «Гертой» (0:3), «Фортуна» поделила очки с «Падерборном 07» (0:0), а «Вольфсбург» взял верх над «Аугсбургом» (2:1).
Сегодня пройдёт ещё одна встреча 26-го тура чемпионата Германии — «Айнтрахт» на стадионе «Коммерцбанк-Арена» примет мёнхенгладбахскую «Боруссию». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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