Юрий Сёмин опубликовал рисунок болельщиков с надписью «No Semin, No Party»

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал нарисованную болельщиками московского клуба картинку с надписью «No Semin, No Party».
Специалист сообщил, что ответит на вопросы болельщиков после истечения контракта с московским клубом. «Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы!» — написал Сёмин.
Ранее специалист пообещал «собрать пресс-конференцию, когда будет возможно». Контракт Сёмина истекает 31 мая.
Преемником Сёмина на посту главного тренера московского клуба станет сербский специалист Марко Николич, который приступит к выполнению обязанностей 1 июня 2020 года.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.
Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три — Суперкубок России.
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