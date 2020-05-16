Вадим Евсеев посмотрел матч «Боруссия» Д — «Шальке-04» на велотренажёре

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что посмотрел матч 26-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке-04». Большую часть встречи 44-летний специалист следил за футболом на велотренажёре.
«Футбол вернулся! Час держал темп с «Боруссией» и «Шальке» на равных. Потом зритель во мне победил спортсмена», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».
Матч «Боруссия» — «Шальке-04» состоялся в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 4:0. Авторами голов стали нападающие Эрлинг Холанд и Торган Азар, а также защитник Рафаэл Геррейру, оформивший дубль.
«Боруссия», набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Шальке-04» (37) — восьмое.
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