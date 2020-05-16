«Сказано — сделано». Златан Ибрагимович поблагодарил Бундеслигу за возобновление сезона
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал возобновление чемпионата Германии.
«Сказано — сделано. Спасибо», — написал Ибрагимович на своей странице в «Инстаграме», опубликовав флаг Германии.
Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний шведский форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (семь — в основном составе), стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
Сегодня, 16 мая, возобновился чемпионат Германии. Бундеслига была приостановлена в марте из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире.
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Все подробности 26-го тура Бундеслиги.
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