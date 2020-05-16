Жена Погребняка пообещала дарить деньги за лайки в «Инстаграме»

Мария Погребняк, жена нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка, объявила старте нового челленджа.

«Дарю деньги. Лайк-тайм. Условия: ставьте лайки, чем их больше, тем больше шансов у вас получить от меня лайки взамен и деньги. Написать комментарии, я выберу целых 10 победителей, которым переведу по 1000 на карту. Погнали», — написала Мария на своей странице в «Инстаграме».

Ранее супруга футболиста сообщила, что муж запрещает ей выставлять семейную жизнь напоказ.

Погребняк перешёл в «Урал» в январе 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (в пяти — в основном составе). В его активе два гола.