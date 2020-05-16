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«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются хавбеком «Милана» Диего Лашальтом

«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются хавбеком «Милана» Диего Лашальтом
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» снова рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Милана» Диего Лашальта. Красно-белые пытались заполучить 27-летнего уругвайца минувшей зимой, но игрок тогда отказался покидать Италию, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Недавно представители «Спартака» вновь связались с агентами Лашальта. Московский клуб хочет понять, насколько реально будет осуществить переход хавбека в ближайшее трансферное окно.

В услугах футболиста «Милана», контракт которого рассчитан до 30 июня 2022 года, заинтересованы также «Краснодар» и московский «Локомотив». Стоимость Диего оценивается в € 5,5 млн.

Лашальт начал нынешний сезон в «Милане», но затем его арендовал «Торино». В конце января уругваец вернулся в стан красно-чёрных. В 16 матчах итальянской Серии А Диего записал в свой актив 1 результативную передачу. Полузащитник провёл также 3 встречи в Кубке Италии.

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