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Владислав Радимов: чем вообще «Шальке» занимался на самоизоляции?

Владислав Радимов: чем вообще «Шальке» занимался на самоизоляции?
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов, ныне возглавляющий вторую команду сине-бело-голубых, поделился своим мнением о матче «Боруссия» Д — «Шальке-04» (4:0).

«И чем вообще Шальке занимался на самоизоляции?» — написал Радимов на своей странице в «Твиттере». «Катастрофа просто. Ни защиты, ни опорки, ни вратаря», — ответил ему бывший президент «Локомотива» Илья Геркус. «О, ну вот и готовый тренер», — пошутил Радимов.

16 мая в Германии возобновился розыгрыш Бундеслиги. Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке-04».

Встреча 26-го тура прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Авторами голов стали нападающие Эрлинг Холанд и Торган Азар, а также защитник Рафаэл Геррейру, оформивший дубль. Матч проходил при пустых трибунах.

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке-04» в первом матче после возобновления сезона
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