Футболист «Герты» нарушил социальную дистанцию, поцеловав одноклубника

Защитник берлинской «Герты» Анга Дедрик Боята во время выездного матча 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (3:0) поцеловал партнёра по команде, хавбека Марко Груича. 29-летний бельгиец нарушил правила социальной дистанции, принятые для предотвращения распространения коронавируса, сообщает Goal.

Эпизод произошёл в начале второго тайма, когда футболисты «Герты» праздновали автогол защитника «Хоффенхайма» Кевина Акпогумы.

Фото можно посмотреть на странице Goal в «Твиттере».

Несмотря на нарушение правил социальной дистанции, руководство Бундеслиги не станет наказывать Бояту.

«Мы только давали рекомендации клубам относительно празднования голов, поэтому санкции не нужны», — сказал представитель Бундеслиги.