Футболист «Герты» нарушил социальную дистанцию, поцеловав одноклубника
Защитник берлинской «Герты» Анга Дедрик Боята во время выездного матча 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (3:0) поцеловал партнёра по команде, хавбека Марко Груича. 29-летний бельгиец нарушил правила социальной дистанции, принятые для предотвращения распространения коронавируса, сообщает Goal.
Эпизод произошёл в начале второго тайма, когда футболисты «Герты» праздновали автогол защитника «Хоффенхайма» Кевина Акпогумы.
Фото можно посмотреть на странице Goal в «Твиттере».
Несмотря на нарушение правил социальной дистанции, руководство Бундеслиги не станет наказывать Бояту.
«Мы только давали рекомендации клубам относительно празднования голов, поэтому санкции не нужны», — сказал представитель Бундеслиги.
Фото: футболисты «Боруссии» празднуют гол, соблюдая социальную дистанцию
- 16 мая 2020
-
22:01
-
21:47
-
21:36
-
21:25
-
21:12
-
21:07
-
20:46
-
20:25
-
20:13
-
20:01
-
20:00
-
19:38
-
19:33
-
19:11
-
19:01
-
18:58
-
18:51
-
18:43
-
18:42
-
18:36Как вам футбол? Опрос
-
18:27
-
18:21
-
17:59
-
17:51
-
17:48
-
17:42
-
17:25
-
17:24
-
17:17
-
17:10
-
16:58
-
16:58
-
16:44
-
16:43
-
16:30
Партнерский контент