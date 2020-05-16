В Бундеслиге ответили Ибрагимовичу на слова о возобновлении чемпионата

Пресс-служба Бундеслиги в «Инстаграме» ответила на слова шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, который поблагодарил за возобновление немецкого чемпионата.



«Сказано — сделано. Спасибо», — написал Ибрагимович на своей странице в «Инстаграме», опубликовав флаг Германии. «Пожалуйста», — ответили в клубе. «Скоро увидимся», — прокомментировал ответ форвард, добавив к сообщению эмодзи с подмигиванием.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний шведский форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (в семи — в основном составе), стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.



Сегодня, 16 мая, возобновился чемпионат Германии. Бундеслига была приостановлена в марте из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире.