Премьер-министр Италии разрешил возобновить командные тренировки с 18 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о снятии ряда ограничений, введённых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Вчера мы утвердили новый указ, который вступит в силу с 18 мая и станет сигналом начала второго этапа. Кривая продолжает снижаться, цифры соответствуют нашим ожиданиям. Мы начали делать анализы крови на антитела.

Да, мы знаем о риске, но нам нужно его принять. В противном случае нам придётся оставаться взаперти, пока не будет разработана вакцина от коронавируса. Однако мы не можем позволить себе это.

С 18 мая вновь будут работать магазины, парикмахерские, бары, рестораны и другие заведения, возобновятся футбольные тренировки. Но все должны соблюдать правила, за выполнением которых будут следить региональные власти.

Чтобы возобновить футбольный сезон, нам нужно ещё несколько гарантий. Поговорив с министром спорта Винченцо Спадафорой, могу сказать, что у нас их пока нет. Надеюсь, этот вопрос будет решён как можно скорее», — цитирует Конте Football Italia.