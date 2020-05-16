Премьер-министр Италии разрешил возобновить командные тренировки с 18 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о снятии ряда ограничений, введённых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
«Вчера мы утвердили новый указ, который вступит в силу с 18 мая и станет сигналом начала второго этапа. Кривая продолжает снижаться, цифры соответствуют нашим ожиданиям. Мы начали делать анализы крови на антитела.
Да, мы знаем о риске, но нам нужно его принять. В противном случае нам придётся оставаться взаперти, пока не будет разработана вакцина от коронавируса. Однако мы не можем позволить себе это.
С 18 мая вновь будут работать магазины, парикмахерские, бары, рестораны и другие заведения, возобновятся футбольные тренировки. Но все должны соблюдать правила, за выполнением которых будут следить региональные власти.
Чтобы возобновить футбольный сезон, нам нужно ещё несколько гарантий. Поговорив с министром спорта Винченцо Спадафорой, могу сказать, что у нас их пока нет. Надеюсь, этот вопрос будет решён как можно скорее», — цитирует Конте Football Italia.
- 16 мая 2020
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