«Никогда не забуду этот прекрасный сезон». Рами вспомнил о поражении «Марселя» в финале ЛЕ

Защитник «Сочи» Адиль Рами вспомнил о годовщине поражения «Марселя» в финале Лиги Европы сезона-2017/2018.
«День финала Лиги Европы — 2018… Никогда не забуду этот прекрасный сезон. Наш путь был полон препятствий, и в итоге мы потерпели неудачу в самом конце… Ещё раз говорю спасибо команде, болельщикам, местным жителям, сотрудникам “Марселя”», — написал Рами на своей странице в «Инстаграме».
Финал Лиги Европы, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Марсель», состоялся 16 мая 2018 года на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Победителем финала стал «Атлетико» — встреча в Лионе завершилась со счетом 3:0 в пользу мадридского клуба.
34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и пока не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года. Рами выступал за «Марсель» в 2017–2019 годах.
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