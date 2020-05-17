Видео: суперсейв защитника «Айнтрахта» в матче с «Боруссией»

Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер стал автором суперсейва в домашней встрече 26-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:3).
Эпизод произошёл на 85-й минуте матча. Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп неудачно сыграл на выходе, в результате чего хавбек «Боруссии» Йонас Хофман оказался практически перед пустыми воротами. Он пробил в левый угол, но Хинтереггер сумел отбить мяч ногой.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».
Победа в матче с «Айнтрахтом» позволила «Боруссии» обойти «РБ Лейпциг» и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе подопечных Марко Розе 52 очка. Команда из Франкфурта (28) — на 13-м месте.
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