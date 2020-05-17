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«Здоровья, Джефф». Баринов поддержал заразившегося коронавирусом Фарфана

«Здоровья, Джефф». Баринов поддержал заразившегося коронавирусом Фарфана
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов на своей странице в «Инстаграме» поддержал нападающего Джефферсона Фарфана, который заразился коронавирусом.

«Здоровья, Джефф», — написал Баринов. Полузащитник выложил совместное с одноклубником фото.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ранее подтвердил информацию о заражении Фарфана коронавирусом. Поле этого перуанец на своей странице в «Инстаграме» рассказал о своём самочувствии.

Фарфан стал игроком «Локомотива» в январе 2017 года. С того момента провёл за «железнодорожников» 66 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца этого сезона.

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