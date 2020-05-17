«Все перуанцы болеют за тебя, голеадор!» Сборная Перу обратилась к Фарфану

Пресс-служба сборной Перу в «Твиттере» прокомментировала новость о заражении нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана.

«Желаем скорейшего выздоровления нашему игроку Джефферсону Фарфану, который участвовал в чемпионате мира. Все перуанцы болеют за тебя, голеадор!» — говорится в сообщении сборной Перу.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ранее подтвердил информацию о заражении Фарфана коронавирусом. Поле этого перуанец на своей странице в «Инстаграме» рассказал о своём самочувствии.



Фарфан стал игроком «Локомотива» в январе 2017 года. С того момента провёл за «железнодорожников» 66 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца этого сезона.