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Юрген Клопп: когда-то мы полюбили футбол не только из-за атмосферы на трибунах

Юрген Клопп: когда-то мы полюбили футбол не только из-за атмосферы на трибунах
Футбол / Англия 0

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал с пониманием относиться к матчам, проводимым без зрителей.

«Когда-то мы все начинали играть в футбол при пустых трибунах и полюбили игру не только из-за атмосферы на стадионе. Надо привыкнуть и отнестись с пониманием к тому, что двери стадионов будут закрыты. Это наша реальность на ближайшие несколько месяцев», — приводит слова Клоппа Marca.

Чемпионат Англии, как и другие спортивные соревнования, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 14 мая министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что правительство «открывает двери» для возвращения футбола в Англии в июне, однако, руководство АПЛ ещё не приняло решение о дате рестарта первенства.

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