Липпи: от нынешней ситуации меня тошнит. Почему не позволить возобновить футбол?

Бывший главный тренер сборной Италии Марчело Липпи заявил, что не понимает сложностей с возобновлением Серии А.



«От нынешней ситуации меня просто тошнит, это меня бесит. Каждый день мы слышим, что должны быть все заодно, но потом, каждый делает, что хочет, включая учёных и политиков. Сейчас 2020 год, мы можем послать зонд на Марс, но не можем выработать вакцину против коронавируса? Почему не позволить возобновить футбол? Сейчас уже не так, как было два месяца назад, когда бушевал настоящий цунами. Сейчас вирус не так силён, и больницы могут организовать работу. Насчёт футбола сейчас много демагогии, это огромная индустрия, и к нему нужно относиться именно так», — приводит слова Липпи Football Italia.

Премьер-министр Италии разрешил возобновить командные тренировки с 18 мая