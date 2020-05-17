Неймар: стараюсь поддерживать форму, но это совсем не просто

Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, как тренируется индивидуально, находясь на карантине в Бразилии.

«На время карантина я предпочёл остаться с семьёй. Но тренируюсь я ежедневно. Пытаюсь поддерживать форму, но это очень непросто. Впереди важные матчи, так что о прекращении тренировок не может быть и речи. Я пытаюсь заниматься в том же ритме, в каком я бы тренировался с командой. Тренируюсь максимально усердно, чтобы не чувствовать отсутствия футбола. Скучаю по нормальным матчам, но следую программе, которую для нас подготовили», — приводит слова Неймара Sport.es.

Чемпионат Франции завершён досрочно, «ПСЖ» объявлен чемпионом. Однако команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.