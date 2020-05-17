Полузащитник «Ромы» может перейти в «Дижон» на правах аренды
Полузащитник итальянской «Ромы» Максим Гоналон, выступающий на правах аренды за «Гранаду», может стать игроком «Дижона», сообщает Foot 365.
Французский клуб хочет арендовать футболиста на один сезон, сам 31-летний полузащитник тоже не против вернуться на родину.
В текущем розыгрыше чемпионата Испании, прерванном из-за пандемии коронавируса, Гоналон провёл за «Гранаду» 18 матчей и получил в них шесть жёлтых карточек. В «Рому» он перешёл в 2017 году из «Лиона», за который он отыграл восемь сезонов.
В завершённом досрочно чемпионате Франции «Дижон» занял 16-ю строчку в турнирной таблице.
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