Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник «Ромы» может перейти в «Дижон» на правах аренды

Полузащитник «Ромы» может перейти в «Дижон» на правах аренды
Футбол / Франция 0

Полузащитник итальянской «Ромы» Максим Гоналон, выступающий на правах аренды за «Гранаду», может стать игроком «Дижона», сообщает Foot 365.

Французский клуб хочет арендовать футболиста на один сезон, сам 31-летний полузащитник тоже не против вернуться на родину.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании, прерванном из-за пандемии коронавируса, Гоналон провёл за «Гранаду» 18 матчей и получил в них шесть жёлтых карточек. В «Рому» он перешёл в 2017 году из «Лиона», за который он отыграл восемь сезонов.

В завершённом досрочно чемпионате Франции «Дижон» занял 16-ю строчку в турнирной таблице.

Бывший тренер сборной Египта: в 2018 году Салах отказался переходить в «Реал»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020