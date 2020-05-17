Из-за атак вандалов статую Ибрагимовича в Мальмё перенесут
Статуя шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, установленная у стадиона его родного клуба «Мальмё», будет перенесена в другое место, сообщает Sydsvenskan.
Муниципалитет города Мальмё уже связался с исполнительным директором клуба Никласом Карлненом, чтобы обсудить с ним новое местоположение памятника. Статуя подверглась атаке из-за гнева фанатов после того, как он стал совладельцем другого шведского клуба «Хаммарбю», в составе которого поддерживал физическую форму до возвращения в Италию. Статуе подпилили ногу и свалили с постамента.
Златан Ибрагимович выступал за «Мальмё» с 1999 по 2001 год, в составе команды он провёл 47 матчей и забил 18 мячей, после чего перешёл в амстардамский «Аякс».
В Бундеслиге ответили Ибрагимовичу на слова о возобновлении чемпионата
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