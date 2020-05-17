Мело — о возможном возвращении Неймара в «Барселону»: там есть Месси и это проблема

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Галатасарая» и «Интера» Фелипе Мело, выступающий за «Палмейрас», поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.
«То, что Неймар делает в чемпионате Франции, — это безумие, посмотрите на его цифры. И посмотрите, технически французский футбол не похож на Испанию, Англию, Германию и Италию, но здесь много физической борьбы. И Неймар делает сумасшедшие вещи. Также в Лиге чемпионов он показывал интересный футбол до остановки. Он должен выиграть Лигу чемпионов, а если нет, то должен вернуться в Барселону. Проблема в том, что, если он приезжает в Барселону, там есть Месси и это проблема», — приводит слова Мело Ole.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За это время он дважды стал чемпионом Испании, трижды победил в Кубке Испании, один раз выиграл Суперкубок Испании, победил в Лиге чемпионов, в Суперкубке УЕФА, а также стал чемпионом мира на клубном уровне. Трансфер Неймара в «ПСЖ» за € 222 млн сделал его самым дорогим футболистом мира.
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