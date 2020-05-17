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Виллиан отреагировал на слухи о тайных переговорах с Моуринью

Виллиан отреагировал на слухи о тайных переговорах с Моуринью
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан прокомментировал слухи о тайных переговорах с Жозе Моуринью о возможном переходе в «Тоттенхэм».

«В Англии, когда вы въезжаете из-за границы, необходимо провести период в самоизоляции. Даже сейчас я ещё ни разу не покинул свой дом. Поэтому, когда я увидел историю о встрече с Моуринью, она застала меня врасплох. Я даже не разговаривал с ним по телефону. Так что, честно говоря, эта история не соответствует действительности. Очевидно, у меня с ним хорошие отношения, и иногда мы обмениваемся сообщениями. Но в последнее время ничего подобного не было», — приводит слова Виллиана Daily Mail.

Контракт Виллиана с «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года. Стороны не сумели договориться о продлении сотрудничества.

Виллиан дал согласие Моуринью на переход в «Тоттенхэм»
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