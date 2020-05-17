Флик поделился ожиданиями от первой игры «Баварии» с «Унионом» после возобновления сезона

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Унионом» в стартовом туре после возобновления сезона Бундеслиги.

«Одно — точно: болельщики и эмоции являются центральным элементом футбола. Каждый футболист хотел бы играть на глазах у зрителей. Все команды в этом плане будут в равных условиях. Многое будет зависеть от того, кто лучше всего к этим условиям приспособится. Я надеюсь, что мы быстро адаптируемся и начнем показывать свой уровень. Важно, чтобы наши футболисты друг друга мотивировали и подгоняли. Также команде должна помогать скамейка запасных. В целом парни знают, что их ждёт. Мы интенсивно тренировались, было очевидно, что команда находится в хорошей физической форме.

Надеюсь, что в Берлине мы сможем показать, что находимся в хорошей форме. Мы должны будем продемонстрировать свой уровень. Лишь одного футбольного искусства будет недостаточно. Мы должны будем проявить характер и идти в единоборства. Играя лишь в красивый футбол невозможно завершить девять матчей так, как мы этого хотим.

«Унион» — команда с классным менталитетом. Они вышли в Бундеслигу и играют дома против «Баварии». Думаю, нас ожидает такая же игра, как если бы на стадионе были зрители. Это агрессивная команда, стремящаяся угрожать воротам соперника. Мы должны будем противостоять этому. Лишь одного футбольного искусства будет недостаточно. Мы должны будем проявить характер и идти в единоборства», — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии».

Матч между «Баварией» и «Унионом» состоится 17 мая.