Фарфан заразился коронавирусом, «Боруссия» Д разгромила «Шальке-04». Главное к утру

Форвард «Локомотива» Фарфан заразился коронавирусом, три клуба РПЛ претендует на хавбека «Милана», Оверим победил Харриса на турнире UFC и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Курский «Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ.

2. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке-04» в первом матче после возобновления сезона.

3. У нападающего московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус.

4. Врач баскетбольного ЦСКА Роман Абжелилов скончался в возрасте 44 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

5. «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются хавбеком «Милана» Диего Лашальтом.

6. Оверим нокаутировал Харриса в главном бою UFC Fight Night 172.

7. Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Линденом Веем.

8. Слуцкий возмутился тем, как «Локомотив» расстаётся с Сёминым.