Фарфан заразился коронавирусом, «Боруссия» Д разгромила «Шальке-04». Главное к утру

Форвард «Локомотива» Фарфан заразился коронавирусом, три клуба РПЛ претендует на хавбека «Милана», Оверим победил Харриса на турнире UFC и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Курский «Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ.
2. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке-04» в первом матче после возобновления сезона.
3. У нападающего московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус.
4. Врач баскетбольного ЦСКА Роман Абжелилов скончался в возрасте 44 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
5. «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются хавбеком «Милана» Диего Лашальтом.
6. Оверим нокаутировал Харриса в главном бою UFC Fight Night 172.
7. Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Линденом Веем.
8. Слуцкий возмутился тем, как «Локомотив» расстаётся с Сёминым.
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