Виллиан: большинство игроков не хотят, чтобы АПЛ возобновилась прямо сейчас

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан прокомментировал возможное возобновление сезона английской Премьер-лиги.
«Если честно, насколько я знаю, многим игрокам, — я бы сказал, большинству — не по душе идея возобновить сезон прямо сейчас. Мы действительно хотим вернуться, скучаем по игре и любимому делу. Но мы должны быть в безопасности. Наше здоровье на первом месте. Сейчас игроки не хотят возвращаться, пока это не станет полностью безопасно.
Но мы по-прежнему не знаем, как всё сложится в дальнейшем. Надеюсь, мы узнаем это в ближайшие несколько дней», — приводит слова Виллиана Evening Standard.
Напомним, сезон АПЛ, как и большинство турниров во всём мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что сезон планируется возобновить 13 июня.
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