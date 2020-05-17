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Кавани, Мертенс и Виллиан вошли в сборную свободных агентов от Transfermarkt

Кавани, Мертенс и Виллиан вошли в сборную свободных агентов от Transfermarkt
Футбол / Англия 0

Портал Transfermarkt составил символическую сборную из футболистов, чьи контракты истекают ближайшим летом, и они станут свободными агентами.

Вратарь: Вальтер Даниэль Бенитес («Ницца», 27 лет, € 8 млн).

Защитники: Лейвин Курзава («Пари Сен-Жермен», 27 лет, € 12 млн), Ян Вертонген («Тоттенхэм Хотспур», 33 года, € 14,5 млн), Маланг Сарр («Ницца», 21 год, € 16 млн), Тома Мёнье («ПСЖ», 28 лет, € 24 млн).

Полузащитники: Джакомо Бонавентура («Милан», 30 лет, € 9,5 млн), Райан Фрейзер («Борнмут», 26 лет, € 17,5 млн), Виллиан («Челси», 31 год, € 22,5 млн), Давид Силва («Манчестер Сити», 34 года, € 12 млн).

Нападающие: Дрис Мертенс («Наполи», 33 года, € 20 млн), Эдинсон Кавани («Пари Сен-Жермен», 33 года, € 20 млн).

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