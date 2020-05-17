«Милан» поборется с «Ювентусом» за 18-летнего нападающего «Сантоса»
«Милан» включился в борьбу за нападающего бразильского «Сантоса» Кайо Жорже, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём "твиттере".
По данным источника, игроком интересуются многие европейские клубы, но «Милан» гарантирует Жорже возможность задержаться в Европе и уже начал вести переговоры с агентом Джулиано Бертолуччи.
Ранее сообщалось, что форвардом интересуется туринский «Ювентус».
18-летний Кайо Жорже является воспитанником «Сантоса». В минувшем сезоне нападающий принял участие в трёх матчах чемпионата Бразилии, проведя на поле в сумме 22 минуты и не записав на свой счёт результативных действий. Контракт футболиста с бразильским клубом действителен до 31 декабря 2021 года.
- 17 мая 2020
-
10:24
-
10:17
-
10:17
-
09:58
-
09:46
-
09:42
-
09:32
-
09:31
-
09:15
-
08:53
-
08:30
-
07:11
-
06:42
-
05:33
-
05:14
-
04:42
-
04:31
-
03:57
-
03:56
-
03:46
-
02:11
-
01:39
-
01:29
-
00:56
-
00:54
-
00:30
-
00:24
- 16 мая 2020
-
23:53
-
23:48
-
23:29
-
23:27
-
23:06
-
22:56
-
22:34
-
22:19
Партнерский контент