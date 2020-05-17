«Милан» поборется с «Ювентусом» за 18-летнего нападающего «Сантоса»

«Милан» включился в борьбу за нападающего бразильского «Сантоса» Кайо Жорже, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём "твиттере".

По данным источника, игроком интересуются многие европейские клубы, но «Милан» гарантирует Жорже возможность задержаться в Европе и уже начал вести переговоры с агентом Джулиано Бертолуччи.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуется туринский «Ювентус».

18-летний Кайо Жорже является воспитанником «Сантоса». В минувшем сезоне нападающий принял участие в трёх матчах чемпионата Бразилии, проведя на поле в сумме 22 минуты и не записав на свой счёт результативных действий. Контракт футболиста с бразильским клубом действителен до 31 декабря 2021 года.