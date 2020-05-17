Тренер «Ньюкасла» — о рестарте АПЛ: нужно время, иначе мы рассыплемся, как карточный домик

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс прокомментировал возможное возобновление сезона английской Премьер-лиги.

«Нам нужно достаточно времени на подготовку, чтобы игроки вернулись в форму, иначе они рассыплются, как карточный домик.



Большинство тренеров АПЛ согласны с этим. Нам потребуется минимум шесть недель. Я не представляю, как мы сможем играть раньше конца июня.



Если кто-то из игроков не захочет играть, я пойму это. Нужно уважать личные взгляды каждого. Но большинство игроков всем довольны», — приводит слова Брюса Sky Sports.

Напомним, сезон АПЛ, как и большинство турниров во всём мире, был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что его планируют возобновить 13 июня.