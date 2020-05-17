Лукас Сантос: в этом сезоне мне было очень грустно, но я не мог ничего изменить
Бывший полузащитник московского ЦСКА Лукас Сантос опубликовал новый пост в своём официальном "твиттере".
«В этом сезоне мне было очень грустно, и, как бы ни скрывал этого, я не мог ничего изменить», — написал Сантос.
Сантос является воспитанником «Васко да Гама», за основную команду которого дебютировал в 2018 году. В сентябре прошлого года хавбек на правах аренды перешёл в ЦСКА. Сообщалось, что «армейцы» хотят продлить пребывание Лукаса в клубе, однако в «Васко да Гама» заявили, что рассматривают только продажу игрока.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник принял участие в 2 матчах, суммарно проведя на поле 55 минут. В Лиге Европы бразилец также провёл 2 встречи (34 минуты).
- 17 мая 2020
-
10:24
-
10:17
-
10:17
-
09:58
-
09:46
-
09:42
-
09:32
-
09:31
-
09:15
-
08:53
-
08:30
-
07:11
-
06:42
-
05:33
-
05:14
-
04:42
-
04:31
-
03:57
-
03:56
-
03:46
-
02:11
-
01:39
-
01:29
-
00:56
-
00:54
-
00:30
-
00:24
- 16 мая 2020
-
23:53
-
23:48
-
23:29
-
23:27
-
23:06
-
22:56
-
22:34
-
22:19
Партнерский контент