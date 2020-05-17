Лукас Сантос: в этом сезоне мне было очень грустно, но я не мог ничего изменить

Бывший полузащитник московского ЦСКА Лукас Сантос опубликовал новый пост в своём официальном "твиттере".

«В этом сезоне мне было очень грустно, и, как бы ни скрывал этого, я не мог ничего изменить», — написал Сантос.

Сантос является воспитанником «Васко да Гама», за основную команду которого дебютировал в 2018 году. В сентябре прошлого года хавбек на правах аренды перешёл в ЦСКА. Сообщалось, что «армейцы» хотят продлить пребывание Лукаса в клубе, однако в «Васко да Гама» заявили, что рассматривают только продажу игрока.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник принял участие в 2 матчах, суммарно проведя на поле 55 минут. В Лиге Европы бразилец также провёл 2 встречи (34 минуты).