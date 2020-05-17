Яковлев, Григорьев и Брызгалов продолжат выступления за «Факел»

Пресс-служба воронежского «Факела» на официальном сайте сообщила, что 17 игроков точно продолжат выступления за клуб.

В их число вошли

вратари Данила Ермаков, Дмитрий Кортнев, Александр Саутин,

защитники Сергей Брызгалов, Аслан Дашаев, Олег Красильниченко, Владислав Паршиков, Михаил Смирнов,

полузащитники Олег Дмитриев, Кирилл Глущенков, Дмитрий Коробов, Владислав Мастерной, Михаил Петрусёв,

нападающие Максим Григорьев, Илья Мазуров, Роман Пухов, Павел Яковлев.

Напомним, Яковлев, Брызгалов и Григорьев ранее выступали за «Спартак».

В нынешнем сезоне «Факел» занял 19-е место в ФНЛ, так как турнир был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Впрочем, по решению исполкома РФС место в ФНЛ на следующий сезон сохранят команды, занимавшие по итогам сыгранной части первенства места с 16-го по 20-е и получившие лицензию.