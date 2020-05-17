Чемпионство «Зенита», массовый забег фанатов «Спартака» на поле — яркие события 17 мая

Предоставляем возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».

7 лет назад, 17 мая 2013 года, юношеская сборная России 1996 г.р. стала чемпионом Европы. Команда юниоров встречалась со сборной Италии. Основное время матча завершилось со счётом 0:0, сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти. Стоит отметить, что российский вратарь Антон Митрюшкин отразил три 11-метровых.

Юношеская сборная России — 1996 стала чемпионом Европы

5 лет назад, 17 мая 2015 года, «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура РПЛ и досрочно стал чемпионом России. Первый гол в матче забил бразильский нападающий «Зенита» Халк на 32-й минуте. Уфимцы сравняли счёт на 87-й минуте, автором забитого мяча стал Харис Ханджич. «Зенит» набрал 64 очка и за два тура до окончания сезона гарантировал себе первое место в турнирной таблице РПЛ.

«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и досрочно стал чемпионом России

В тот же день, 17 мая 2015 года, ЦСКА разгромил «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Дубль в ворота красно-белых на счету Романа Ерёменко, автором третьего забитого мяча стал Зоран Тошич. Точку в игре поставил нападающий «армейцев» Ахмед Муса. ЦСКА набрал 56 очков и сместил со второго места «Краснодар».

ЦСКА разгромил «Спартак» и поднялся на второе место в РФПЛ

17 мая 2017 года фанаты «Спартака» массово выбежали на поле по окончании матча с «Тереком». В матче 29-го тура «Спартак» разгромил «Терек» со счётом 3:0, для красно-белых победа стала пятой подряд в чемпионате России. Тот матч стал первым домашним после того, как «Спартака» гарантировал себе чемпионство, и фанаты «Спартака» массово выбежали на поле сразу после финального свистка.

Фанаты «Спартака» массово выбежали на поле по окончании матча с «Тереком»: видео

17 мая 2018 года Игорь Денисов рассказал, как главный тренер сборной России Станислав Черчесов угрожал сломать футболисту шею в душе. Конфликт случился во времена их совместной работы в московском «Динамо».

Денисов: Черчесов сказал мне: «Пошли в душ, я тебе там шею сломаю»

17 мая 2017 года Мирча Луческу покинул пресс-конференцию по окончании матча 29-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар», не став отвечать на вопрос о форварде сине-бело-голубых Александре Кокорине. «Уже всё вам сказал. Вот тупые», — сказал Луческу.