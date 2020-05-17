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Экс-игрок «Ливерпуля»: Александер-Арнольд и Робертсон – лучшие крайние защитники в мире

Экс-игрок «Ливерпуля»: Александер-Арнольд и Робертсон – лучшие крайние защитники в мире
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике поделился мнением об игроках обороны мерсисайдцев Эндрю Робертсоне и Тренте Александер-Арнольде.

«У Робертсона есть всё, чтобы быть лучшим на своей позиции. Он очень энергичен и выматывает соперников. Эндрю совершает потрясающее количество рывков по флангу. Он силён и выполняет великолепные передачи. Кроме того, Робертсон хорошо защищается. Считаю его лучшим левым защитником в мире за последние два года.

То же самое могу сказать про Александер-Арнольда, а ему всего 21 год. Многие говорят: „Давайте посмотрим на него в полузащите“. Отвечаю им: „Зачем Тренту менять позицию? На ней он лучший в мире и может прогрессировать и дальше“, — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

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