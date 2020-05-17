Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Геркус: работой Кикнадзе довольны? Да уж, работа видна всем!

Геркус: работой Кикнадзе довольны? Да уж, работа видна всем!
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о нынешнем руководителе московского клуба Василии Кикнадзе.

Геркус ретвитнул новость, что в «Локомотиве» довольны работой Кикнадзе, и написал в своём «твиттере»: «Довольны, значит. Да уж, работа видна всем!».

Через некоторое время Геркус прокомментировал слова председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова, заявившего, что благополучный этап для клуба закончился.

«Видимо, в этом и заключалась работа — закончить благополучные времена. Еле справились, никак не заканчивались», — написал Геркус в комментариях к своему же посту.

Напомним, несколько дней назад руководство «Локомотива» приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым. Его преемником стал серб Марко Николич.

Мещеряков: из «Локомотива» уйдут восемь игроков
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020