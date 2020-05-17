Геркус: работой Кикнадзе довольны? Да уж, работа видна всем!

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о нынешнем руководителе московского клуба Василии Кикнадзе.

Геркус ретвитнул новость, что в «Локомотиве» довольны работой Кикнадзе, и написал в своём «твиттере»: «Довольны, значит. Да уж, работа видна всем!».

Через некоторое время Геркус прокомментировал слова председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова, заявившего, что благополучный этап для клуба закончился.

«Видимо, в этом и заключалась работа — закончить благополучные времена. Еле справились, никак не заканчивались», — написал Геркус в комментариях к своему же посту.

Напомним, несколько дней назад руководство «Локомотива» приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым. Его преемником стал серб Марко Николич.