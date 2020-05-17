Руни: был опустошён после увольнения ван Гала. Его нужно было оставить ещё на сезон

Нападающий «Дерби Каунти» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о бывшем главном тренере «красных дьяволов» Луи ван Гале. Руни выступал в «Юнайтед» под руководством ван Гала с 2014 по 2016 год.

«Был опустошён, когда Луи уволили. Работать с ним было огромной радостью. Его нужно было оставить на третий сезон. Мы бы были гораздо сильнее.



Чувствовал, что игроки начинают понимать его видение. За эти два года я узнал больше, чем с любым другим тренером. За это всегда буду ему благодарен. Не за то, что он сделал меня капитаном, а за доверие и веру в меня», — приводит слова Руни The Mirror.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» возглавляет Уле-Гуннар Сульшер. «МЮ», набрав 45 очков в 29 матчах, занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, приостановленного из-за пандемии коронавируса.