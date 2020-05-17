Форвард «Сельты» оштрафован на € 60 тыс. за нарушение карантина

Руководство «Сельты» оштрафовало датского нападающего Пионе Систо на 60 тыс. за нарушение карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, датский игрок самовольно покинул Испанию во время карантина. Футболист отправился на автомобиле на родину во время разгара эпидемии. Позже он открыто заявил, что не выполнял программу индивидуальных тренировок, составленную тренерским штабом «Сельты».

Систо перешёл в «Сельту» летом 2016 года из «Мидтъюлланда». Сумма трансфера составила € 6 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Испании (семь — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.