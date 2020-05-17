Фред: все игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба остался

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред поделился мнением об одноклубнике — французском хавбеке Поле Погба.

«Все, кто смотрел чемпионат мира в 2018 году, знают, что он великолепный игрок. Все, кто играет с ним на регулярной основе, также знают это. И все мы хотим, чтобы он остался. Уверен, он поможет нам и многое даст команде. Он сильный игрок, который знает, как играть в Премьер-лиге.



Мы играем на одной позиции, но, чем больше хороших игроков в клубе, тем лучше. Нельзя построить команду только из 11 игроков. Нужен сильный состав. Если он останется, уверен, это будет отличное усиление для нас в следующем сезоне», — приводит слова Фреда Goal.com со ссылкой на Esporte Interativo.

В сезоне-2019/2020 Погба провёл на поле 7 матчей в английской Премьер-лиге и 1 — в Кубке английской лиги. В активе хавбека 2 результативные передачи.