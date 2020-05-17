Ла Лига разрешила клубам проводить групповые тренировки с 18 мая

Испанские клубы смогут проводить групповые тренировки с завтрашнего дня, 18 мая, сообщает пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте.

По данным источника, футболисты смогут тренироваться в группах по 10 человек. До этого футболисты тренировались на клубных базах индивидуально.

Из-за пандемии коронавируса розыгрыш испанского первенства был прерван в начале марта. Сыграно 27 туров. «Барселона», набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры, на два очка опережая мадридский «Реал».

Напомним, руководство испанской Ла Лиги сообщило клубам, участвующим в чемпионате, что сезон может быть возобновлён 12 июня. Планируется, что чемпионат Испании доиграют в течение двух первых летних месяцев, чтобы к августу, когда УЕФА хочет доиграть еврокубки, команды были к ним готовы. Резервная дата — 19 июня — выбрана на случай, если эпидемиологическая ситуация в стране потребует корректировки.