Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» намерен обменять Де Шильо на Тодибо

«Ювентус» намерен обменять Де Шильо на Тодибо
Футбол / Испания 0

«Ювентус» интересуется французским защитником «Барселоны» Жан-Клером Тодибо, утверждает Calciomercato.

По данным источника, итальянский клуб намерен использовать в сделке защитника Маттиа Де Шильо, которым интересуется «Барселона».

Тодибо перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы». Сумма трансфера составила € 1 млн. В январе 2020 года француза арендовал «Шальке-04» за € 1,5 млн. Немецкий клуб имеет приоритетное право выкупа игрока за € 25 млн. Впрочем, гельзенкирхенцы, скорее всего, откажутся от сделки, так как клуб не готов платить такую сумму, а «Барселона» отказывается снижать цену. В нынешнем сезоне 20-летний француз принял участие в шести матчах чемпионата Германии (три — в основном составе) и получил одну жёлтую карточку.

Тодибо грязно выругался в адрес Холанда. Этот момент попал в телетрансляцию
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020