«Ювентус» намерен обменять Де Шильо на Тодибо

«Ювентус» интересуется французским защитником «Барселоны» Жан-Клером Тодибо, утверждает Calciomercato.

По данным источника, итальянский клуб намерен использовать в сделке защитника Маттиа Де Шильо, которым интересуется «Барселона».

Тодибо перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы». Сумма трансфера составила € 1 млн. В январе 2020 года француза арендовал «Шальке-04» за € 1,5 млн. Немецкий клуб имеет приоритетное право выкупа игрока за € 25 млн. Впрочем, гельзенкирхенцы, скорее всего, откажутся от сделки, так как клуб не готов платить такую сумму, а «Барселона» отказывается снижать цену. В нынешнем сезоне 20-летний француз принял участие в шести матчах чемпионата Германии (три — в основном составе) и получил одну жёлтую карточку.