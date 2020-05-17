Стал известен протокол действий в случае выявления коронавируса у игроков РПЛ

Стал известен медицинский протокол Российской Премьер-Лиги на случай, если у кого-то из игроков будет выявлен коронавирус. Данная информация указана в проекте медицинского регламента РПЛ.
В случае положительного результата теста на коронавирус
— Клуб обязан незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор, а также РПЛ и получить координацию по дальнейшим процедурам.
— Клубный врач должен провести осмотр членов команды, а также дать пояснения команде по поводу ситуации.
— Пациент с положительным тестом незамедлительно информирует об этом клубного врача, обязан самоизолироваться, чтобы не заразить членов семьи и/или членов команды, а в случае подтверждения Роспотребнадзором результата теста направляется в медицинское учреждение согласно предписанию Роспотребнадзора.
— Игрок незамедлительно самоизолируется с целью избежать заражения других лиц. Игрок должен изолироваться на 14 дней.
— Все мероприятия в отношении выявленного заражённого и контактной группы выполняются строго в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Тестирование контактной группы организуется командным врачом.
— Пациент с положительным тестом, не подтверждённым Роспотребнадзором, изолируется от сотрудников, игроков на 14 календарных дней.
— Условие выхода из изоляции – нахождение в ней не менее 14 календарных дней при отсутствии симптомов, а также при условии наличия двух отрицательных тестов ПЦР. Тест ИФА (при наличии) выполняется с целью экспресс-определения наличия/отсутствия иммунитета, результат теста не может быть принят для определения допуска к тренировкам или матчу.
- 17 мая 2020
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