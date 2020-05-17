«Чертаново» подарил абонемент на матчи ФНЛ Геркусу, который назвал клуб пластмассовым
Клуб «Чертаново» подарил бывшему генеральному директору «Локомотива» Илье Геркусу абонемент на матчи Футбольной национальной лиги в следующем сезоне. Ранее функционер назвал «Чертаново» пластмассовым клубом, которому не место в Российской Премьер-Лиге.
«Приглашаем Илью Леонидовича Геркуса в „Лужники“ на наши матчи ФНЛ в сезоне-2020/2021», — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.
«Спасибо большое, с удовольствием приду», — ответил Геркус в комментариях.
«Чертаново», в 27 матчах набрав 54 очка, занял третье место в ФНЛ. Клуб по дополнительным показателям уступил «Химкам» второе место, гарантирующее выход в РПЛ. Напомним, сезон в ФНЛ был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса.
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