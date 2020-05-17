Сергей Семак сообщил результаты тестирования игроков «Зенита» на коронавирус

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что результаты всех тестов игроков петербургского клуба на коронавирус показали отрицательные результаты.
«Сейчас мы занимаемся тестированием игроков на коронавирус, у всех отрицательный результат, слава богу. Начинаем работать в том режиме, как позволяют власти, — индивидуальные тренировки, с соблюдением всех мер предосторожности. Постараемся обезопасить игроков и тренерский штаб, контакт минимальный. Будем заниматься так: тренер, один игрок, по два, если нам разрешат. Будем шаг за шагом двигаться, как только ситуация позволит, в более крупных группах, затем начнём полноценные тренировки. Пока полноценным тренировочным процессом это не назовешь, но это лучше, чем ничего», — приводит слова Семака пресс-служба клуба со ссылкой на эфир «Матч ТВ» в «Инстаграме».
- 17 мая 2020
-
16:31
-
16:23
-
16:17
-
15:59
-
15:43
-
15:39
-
15:32
-
15:04
-
14:39
-
14:37
-
14:12
-
14:12
-
14:03
-
13:56
-
13:47
-
13:36
-
13:25
-
13:11
-
13:08
-
12:58
-
12:40
-
12:39
-
12:11
-
11:56
-
11:50
-
11:40
-
11:29
-
11:21
-
10:56
-
10:54
-
10:42
-
10:24
-
10:17
-
10:17
-
09:58