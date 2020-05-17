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Сергей Семак сообщил результаты тестирования игроков «Зенита» на коронавирус

Сергей Семак сообщил результаты тестирования игроков «Зенита» на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что результаты всех тестов игроков петербургского клуба на коронавирус показали отрицательные результаты.

«Сейчас мы занимаемся тестированием игроков на коронавирус, у всех отрицательный результат, слава богу. Начинаем работать в том режиме, как позволяют власти, — индивидуальные тренировки, с соблюдением всех мер предосторожности. Постараемся обезопасить игроков и тренерский штаб, контакт минимальный. Будем заниматься так: тренер, один игрок, по два, если нам разрешат. Будем шаг за шагом двигаться, как только ситуация позволит, в более крупных группах, затем начнём полноценные тренировки. Пока полноценным тренировочным процессом это не назовешь, но это лучше, чем ничего», — приводит слова Семака пресс-служба клуба со ссылкой на эфир «Матч ТВ» в «Инстаграме».

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