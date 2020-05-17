Кьеллини: после разговора с Сарри нужно было идти в душ, иначе мы бы воняли сигаретами

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о работе с главным тренером туринского клуба Маурицио Сарри.

«Сарри очень закрытый человек, много не болтал, даже несмотря на то что „Ювентусу“ удавалось сглаживать острые края. Единственное, чего никто не мог в нём изменить, — его дикую привязанность к сигаретам. Разговаривать с ним в его кабинете нужно было только перед посещением душа, иначе мы бы воняли сигаретным дымом», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Сарри сменил на посту главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который работал с туринской командой на протяжении пяти лет — с 2014 по 2019 год.

«Ювентус», набрав 63 очка в 26 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, приостановленного из-за пандемии коронавируса.