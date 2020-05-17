«Сельта» не стала штрафовать Смолова за отъезд из Испании во время карантина

Герман Ткаченко, агент российского нападающего «Сельты» Фёдора Смолова, сообщил, что футболист избежал штрафа за отъезд из Испании во время карантина.
«Смолова не оштрафовали», — приводит слова Ткаченко «РБК-Спорт».
Напомним, в апреле форвард покинул Испанию, чтобы на время пандемии коронавируса находиться с близкими в России. Несмотря на закрытые границы, он смог вылететь из РФ частным самолётом с разрешения МИД РФ.
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл шесть матчей в чемпионате Испании и забил один гол.
«Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. В 27 матчах команда из Виго набрала 26 очков. Ожидается, что чемпионат Испании будет возобновлён в июне.
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