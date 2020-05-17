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«Сельта» не стала штрафовать Смолова за отъезд из Испании во время карантина

«Сельта» не стала штрафовать Смолова за отъезд из Испании во время карантина
Футбол / Испания 0

Герман Ткаченко, агент российского нападающего «Сельты» Фёдора Смолова, сообщил, что футболист избежал штрафа за отъезд из Испании во время карантина.

«Смолова не оштрафовали», — приводит слова Ткаченко «РБК-Спорт».

Напомним, в апреле форвард покинул Испанию, чтобы на время пандемии коронавируса находиться с близкими в России. Несмотря на закрытые границы, он смог вылететь из РФ частным самолётом с разрешения МИД РФ.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл шесть матчей в чемпионате Испании и забил один гол.

«Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. В 27 матчах команда из Виго набрала 26 очков. Ожидается, что чемпионат Испании будет возобновлён в июне.

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