Трибуны стадиона «Кёльна» были украшены шарфами и футболками, которые передали фанаты

Трибуны стадиона «Кёльна» во время матчей возобновлённого сезона Бундеслиги будут украшены шарфами и футболками, которые передали болельщики.

«Мы спросили фанатов, хотят ли они, чтобы их счастливые шарфы или футболки разместили на стадионе во время ближайших игр. Это никогда не сравнится с настоящими болельщиками, но спасибо им», — написала пресс-служба в «твиттере» клуба.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» «Кёльна».

Вчера, 16 мая, был возобновлён сезон Бундеслиги. В марте розыгрыш был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и большинство турниров в мире.

«Кёльн», набрав 32 очка в 25 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Сегодня, 17 мая, «Кёльн» принимает «Майнц».